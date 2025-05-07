Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kallithea Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Kallithea Municipal Unit, Греция

4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Neochorouda, Греция
Квартира 1 комната
Neochorouda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$730,620
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Месайо, Греция
Коттедж 5 комнат
Месайо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$446,860
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Sindos, Греция
Квартира 1 комната
Sindos, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 420 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1420 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 16 комнат в Pentalofos, Греция
Вилла 16 комнат
Pentalofos, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$563,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kallithea Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти