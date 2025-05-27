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Виллы с видом на горы в Янине, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$894,040
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Янине, Греция

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