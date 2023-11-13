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Таунхаусы в Ioannina Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000

Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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