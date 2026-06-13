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ПМЖ в Парагвае

Парагвай Парагвай
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$70,000
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ПМЖ в Парагвае
ПМЖ
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О программе иммиграции

Парагвай запустил новую программу на мировом рынке инвестиционной миграции Investor Pass, введя более гибкий и ориентированный на инвесторов путь к прямому постоянному месту жительства.

Программа теперь предлагает четыре различных инвестиционных пути: инвестиции в продуктивный бизнес в размере 70 000 долларов США, требующие создания рабочих мест; туристический проект стоимостью 150 000 долл. США с бизнес-планом; опцион на недвижимость стоимостью 200 000 долларов США; и 200 000 долларов США пассивных инвестиций в финансовые инструменты с двухлетним периодом владения.

Выдающимся преимуществом является путь недвижимости, где инвесторы могут претендовать только с 30% инвестиций, размещенных заранее, что позволяет осуществлять поэтапные платежи и повышать эффективность капитала. Процесс дополнительно усиливается ускоренным одобрением инвестиций (CIE), выданным в течение пяти рабочих дней, что обеспечивает раннюю определенность до обработки резидентства, которая обычно занимает 3-6 месяцев.

С минимальными требованиями к пребыванию, путем к гражданству примерно через три года и растущим спросом, обусловленным региональным ростом, Парагвай становится одним из наиболее привлекательных и стратегически позиционированных вариантов проживания по инвестициям в Латинской Америке.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$70,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Длительность
Длительность
6 месяцев
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Справка о несудимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Нет необходимости физического проживания до и после получения гражданства;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Легальное происхождение денег.
Документы
Документы для заявителя
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
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ПМЖ в Парагвае
Парагвай Парагвай
от
$70,000
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