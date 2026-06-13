ПМЖ в Парагвае

О программе иммиграции

Парагвай запустил новую программу на мировом рынке инвестиционной миграции Investor Pass, введя более гибкий и ориентированный на инвесторов путь к прямому постоянному месту жительства.

Программа теперь предлагает четыре различных инвестиционных пути: инвестиции в продуктивный бизнес в размере 70 000 долларов США, требующие создания рабочих мест; туристический проект стоимостью 150 000 долл. США с бизнес-планом; опцион на недвижимость стоимостью 200 000 долларов США; и 200 000 долларов США пассивных инвестиций в финансовые инструменты с двухлетним периодом владения.

Выдающимся преимуществом является путь недвижимости, где инвесторы могут претендовать только с 30% инвестиций, размещенных заранее, что позволяет осуществлять поэтапные платежи и повышать эффективность капитала. Процесс дополнительно усиливается ускоренным одобрением инвестиций (CIE), выданным в течение пяти рабочих дней, что обеспечивает раннюю определенность до обработки резидентства, которая обычно занимает 3-6 месяцев.

С минимальными требованиями к пребыванию, путем к гражданству примерно через три года и растущим спросом, обусловленным региональным ростом, Парагвай становится одним из наиболее привлекательных и стратегически позиционированных вариантов проживания по инвестициям в Латинской Америке.