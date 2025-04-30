Гражданство Парагвая по натурализации

Расположенный в самом сердце Южной Америки, Парагвай является скрытой жемчужиной, которая манит своим неиспользованным потенциалом и неповторимым шармом. Помимо захватывающих дух пейзажей и теплого гостеприимства, Парагвай предлагает иностранцам путь к получению гражданства с множеством преимуществ. Познакомьтесь с очарованием Парагвая и преимуществами гражданства, которые делают его привлекательным местом для тех, кто ищет новые горизонты.
Стабильная экономика:
Стабильная экономика Парагвая стала ключевым фактором привлечения иностранных инвесторов. В стране наблюдается устойчивый экономический рост, обусловленный мощным сельскохозяйственным сектором, производством гидроэлектроэнергии и растущей обрабатывающей промышленностью. Экономическая стабильность Парагвая обеспечивает прочную основу для инвестиций, обеспечивая благоприятную среду для процветания бизнеса.
Благоприятная среда для инвесторов:
Парагвай предпринял значительные шаги для создания благоприятной среды для инвесторов, предлагая ряд стимулов для привлечения иностранного капитала. Эти стимулы включают налоговые льготы, снижение импортных пошлин и упрощенные процедуры создания бизнеса. Приверженность правительства содействию иностранным инвестициям позиционирует Парагвай как благоприятное направление для предпринимателей и инвесторов, ищущих возможности в гостеприимной атмосфере.
Преимущество в стоимости жизни:
По сравнению со многими другими странами Парагвай может похвастаться относительно низкой стоимостью жизни, что делает его привлекательным местом для тех, кто хочет еще больше увеличить свои инвестиции. Парагвай предлагает экономичный образ жизни без ущерба для качества - от недорогого жилья до товаров повседневного спроса и услуг по разумным ценам.
Двойное гражданство:
Одним из существенных преимуществ получения гражданства Парагвая является признание страной двойного гражданства. Это означает, что инвесторы могут сохранить свое первоначальное гражданство, наслаждаясь привилегиями, которые дает гражданство Парагвая. Двойное гражданство обеспечивает гибкость для международных поездок, деловых возможностей и культурных связей.
Преимущества:
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Канада,Гонконг.
Паспорт оформляется всего за год проживания в статусе постоянного резидента
Гражданство может получить вся семья, включая детей. Родители основного апликанта проходят параллельно по отдельной заявке.
Отсутствие налога на собственность, иностранный доход или прирост капитала для предпринимателей.
10% — ставка подоходного налога в Парагвае, одна из самых низких в Южной Америке.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на все случаи жизни
Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность
Программа гражданства Парагвая:
Преимущества
Компаниям, зарегистрированным в Парагвае, не нужно платить налоги на зарубежный доход, собственность и прирост капитала. Налоговая политика Парагвая является одна из самых лучших среди стран Южной Америки - всего 10% ставка подоходного налога.
Клиенты Luxe получают полный цикл сопровождения от получения вида на жительство Парагвая до второго гражданства. Ваш комфорт это наша задача.
Безвизовый доступ в 143 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Гонконг.
|Расходы на оплату государственных пошлин по получению ВНЖ на 1 заявителя, в том числе НДС. Точная сумма зависит от количества заявителей, некоторые расходы не применяются на каждого заявителя в составе семьи. Оставьте заявку и наш специалист пришлет Вам Подробный расчет по Вашему кейсу.
|1770.00 EUR
|Расходы на оплату государственных пошлин по получению ПНЖ на 1 заявителя, в том числе НДС Точная сумма зависит от количества заявителей, некоторые расходы не применяются на каждого заявителя в составе семьи. Оставьте заявку и наш специалист пришлет Вам Подробный расчет по Вашему кейсу.
|4000.00 EUR
Минимальный возраст от 18 лет
Отсутствие судимостей
Справка о доходах
Отсутствие тяжелых заболеваний