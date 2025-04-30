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Гражданство Парагвая по натурализации

Парагвай Парагвай
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$47,340
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Гражданство Парагвая по натурализации
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Расположенный в самом сердце Южной Америки, Парагвай является скрытой жемчужиной, которая манит своим неиспользованным потенциалом и неповторимым шармом. Помимо захватывающих дух пейзажей и теплого гостеприимства, Парагвай предлагает иностранцам путь к получению гражданства с множеством преимуществ. Познакомьтесь с очарованием Парагвая и преимуществами гражданства, которые делают его привлекательным местом для тех, кто ищет новые горизонты.

Стабильная экономика:

Стабильная экономика Парагвая стала ключевым фактором привлечения иностранных инвесторов. В стране наблюдается устойчивый экономический рост, обусловленный мощным сельскохозяйственным сектором, производством гидроэлектроэнергии и растущей обрабатывающей промышленностью. Экономическая стабильность Парагвая обеспечивает прочную основу для инвестиций, обеспечивая благоприятную среду для процветания бизнеса.

Благоприятная среда для инвесторов:

Парагвай предпринял значительные шаги для создания благоприятной среды для инвесторов, предлагая ряд стимулов для привлечения иностранного капитала. Эти стимулы включают налоговые льготы, снижение импортных пошлин и упрощенные процедуры создания бизнеса. Приверженность правительства содействию иностранным инвестициям позиционирует Парагвай как благоприятное направление для предпринимателей и инвесторов, ищущих возможности в гостеприимной атмосфере.

Преимущество в стоимости жизни:

По сравнению со многими другими странами Парагвай может похвастаться относительно низкой стоимостью жизни, что делает его привлекательным местом для тех, кто хочет еще больше увеличить свои инвестиции. Парагвай предлагает экономичный образ жизни без ущерба для качества - от недорогого жилья до товаров повседневного спроса и услуг по разумным ценам.

Двойное гражданство:

Одним из существенных преимуществ получения гражданства Парагвая является признание страной двойного гражданства. Это означает, что инвесторы могут сохранить свое первоначальное гражданство, наслаждаясь привилегиями, которые дает гражданство Парагвая. Двойное гражданство обеспечивает гибкость для международных поездок, деловых возможностей и культурных связей.

Преимущества: 

  • Доступность получения  
    • Нет необходимости инвестировать в страну
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Канада,Гонконг.

  • Быстрые сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за год проживания в статусе постоянного резидента 

  • Апликант имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей. Родители основного апликанта проходят параллельно по отдельной заявке. 

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на собственность, иностранный доход или прирост капитала для предпринимателей.

    • 10% — ставка подоходного налога в Парагвае, одна из самых низких в Южной Америке.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

Программа гражданства Парагвая: 

  • Получения вида на жительства без инвестиций на срок 2 года. ВНЖ в Парагвае может получить любой желающий иностранец.Чтобы сохранить статус, достаточно приезжать в Парагвай 1 раз в год.
  • Получения постоянного вида на жительства на тот же срок.Чтобы сохранить статус, достаточно прожить в стране 1 год в качестве постоянного резидента.
  • Получение Гражданства Парагвая. 

Преимущества 

  • Паспорт Парагвая выдается за 1 год проживания в качестве постоянного резидента без необходимости инвестировать в экономику или недвижимость.
  • Безвизовый доступ в 143 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Гонконг.

  • Компаниям, зарегистрированным  в Парагвае, не нужно платить налоги на зарубежный доход, собственность и прирост капитала. Налоговая политика Парагвая является одна из самых лучших среди стран Южной Америки - всего 10% ставка подоходного налога. 

  • Не требуется постоянное длительное проживания для получения паспорта (5 и более лет).  

Клиенты Luxe получают полный цикл сопровождения от получения вида на жительство Парагвая до второго гражданства. Ваш комфорт это наша задача.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$47,340
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый доступ в 143 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Гонконг.

Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Косово, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Мозамбик, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Оман, Пакистан, Палестинские территории, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Того, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, ОАЭ, Великобритания, Уругвай, Узбекистан, Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия
Дополнительные расходы
Расходы на оплату государственных пошлин по получению ВНЖ на 1 заявителя, в том числе НДС. Точная сумма зависит от количества заявителей, некоторые расходы не применяются на каждого заявителя в составе семьи. Оставьте заявку и наш специалист пришлет Вам Подробный расчет по Вашему кейсу. 1770.00 EUR
Расходы на оплату государственных пошлин по получению ПНЖ на 1 заявителя, в том числе НДС Точная сумма зависит от количества заявителей, некоторые расходы не применяются на каждого заявителя в составе семьи. Оставьте заявку и наш специалист пришлет Вам Подробный расчет по Вашему кейсу. 4000.00 EUR
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Отсутствие судимостей 

  • Справка о доходах

  • Отсутствие тяжелых заболеваний  

Этапы получения программы
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от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Получение ВНЖ
от 3 месяца
Получение карты Cedula и сдача биометрии
от 1 месяца
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 24 месяца
Получение ПМЖ
от 2 месяца
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Получение Гражданства Парагвая
от 3 месяца
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Гражданство Парагвая по натурализации
Парагвай Парагвай
от
$47,340
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