Программы иммиграции в Парагвае

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Гражданство Парагвая по натурализации
Гражданство Парагвая по натурализации
Парагвай Парагвай
от
$47,340
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 6 месяцев
Расположенный в самом сердце Южной Америки, Парагвай является скрытой жемчужиной, которая манит своим неиспользованным потенциалом и неповторимым шармом. Помимо захватывающих дух пейзажей и теплого гостеприимства, Парагвай предлагает иностранцам путь к получению гражданства с множеством преи…
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