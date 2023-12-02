Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферийная единица Икария

Земельные участки в периферийная единица Икария, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stavlos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavlos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
€720,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти