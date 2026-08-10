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Отели в Igoumenitsa Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 016 м² в Sivota, Греция
Отель 1 016 м²
Sivota, Греция
Площадь 1 016 м²
Продается отель площадью 1016 кв.м в Эпире. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
$1,42 млн
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Отель 330 м² в Мазаракия, Греция
Отель 330 м²
Мазаракия, Греция
Площадь 330 м²
Продается отель площадью 330 кв.м в Эпире. Из окон открывается великолепный вид на горы, н…
$247,949
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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