Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Gazi Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Gazi Municipal Unit, Греция

виллы
20
коттеджи
5
18 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
$652,351
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (156 кв.м) – Потрясающи…
$998,668
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Фоделе, Греция
Вилла 4 комнаты
Фоделе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (150 кв.м) – Потрясающие…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит. Этот дом …
$1,79 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Элегантная 3-этажная вилла с панорамным видом на Крите – 510 кв.м.Расположенная в живописном…
$1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Фоделе, Греция
Вилла 5 комнат
Фоделе, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (138кв.м.) – Впечатляющ…
$524,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
$1,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж -1/2
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ираклион, Крит!Эта уникальная вилла площадью 11…
$520,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 397 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
$1,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (163 кв.м.) – Впечатляю…
$614,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$974,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (151 кв.м) – Потрясающие…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж -2/3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
$635,035
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Gazi Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти