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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
8
Karystos Municipality
10
Kymi Aliveri Anna Municipality
4
Халкис
3
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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У об…
$887,152
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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