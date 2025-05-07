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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
4
Karystos Municipality
4
Халкис
3
Неа-Артаки
3
Таунхаус Удалить
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
$240,061
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$120,030
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$333,998
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Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Пирги, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пирги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
$189,961
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Таунхаус 7 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$448,810
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Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$198,311
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Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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