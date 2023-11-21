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Отели в периферийная единица Эвбея, Греция

Муниципалитет Истия-Айдипсос
6
Лутра-Эдипсу
4
Муниципалитет Халкиде
3
Халкис
3
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10 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Кутуриля, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кутуриля, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
€750,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 762 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,90 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
€690,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
€470,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в периферийная единица Эвбея

коммерческая недвижимость
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