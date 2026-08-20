Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Эвбея
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в периферийной единице Эвбея, Греция

;
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 8 000 м² в Агиос Константинос, Греция
Отель 8 000 м²
Агиос Константинос, Греция
Площадь 8 000 м²
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный …
$7,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 4 000 м² в Агиос-Николаос, Греция
Отель 4 000 м²
Агиос-Николаос, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти