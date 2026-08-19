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Отели в периферии Эпир, Греция

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Zagori Municipality
5
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9 объектов найдено
Отель 370 м² в Kipoi, Греция
Отель 370 м²
Kipoi, Греция
Площадь 370 м²
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной…
$1,30 млн
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Отель 1 016 м² в Sivota, Греция
Отель 1 016 м²
Sivota, Греция
Площадь 1 016 м²
Продается отель площадью 1016 кв.м в Эпире. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Kipoi, Греция
Отель 1 000 м²
Kipoi, Греция
Площадь 1 000 м²
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий ( 17 номеров - 38 комнат). Г…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000 в Kato Pedina, Греция
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000
Kato Pedina, Греция
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
В самом сердце Центрального Загори, где каменная архитектура встречается с непревзойденной п…
Цена по запросу
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For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000 в Monodendri, Греция
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000
Monodendri, Греция
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
In the heart of Zagori Villages, a unique hotel of 412 sq.m. is offered for sale, renovated …
$690,566
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Отель 330 м² в Мазаракия, Греция
Отель 330 м²
Мазаракия, Греция
Площадь 330 м²
Продается отель площадью 330 кв.м в Эпире. Из окон открывается великолепный вид на горы, н…
$247,949
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 700 м² в Elafotopos, Греция
Отель 700 м²
Elafotopos, Греция
Площадь 700 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Отель 600 м² в Pistiana, Греция
Отель 600 м²
Pistiana, Греция
Площадь 600 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горном поселк…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) в Ioannina Municipality, Греция
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 496 м²
Количество этажей 3
Отель на продажу в Иоаннине, городе с постоянно растущим туристическим потоком и экономическ…
$2,27 млн
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