Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферия Эпир

Коммерческая недвижимость в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
6
Янина
5
Arta Municipality
3
Арта
3
10 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Tsepelovo, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Lingiades, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Lingiades, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м в Эпире. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
€230,000
Отель 1 комната с furnishings в Skoupa, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Skoupa, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продаётся первый этаж исторического здания, охарактеризованного памятником архитектуры и гра…
€1,000,000
Отель 1 комната с furnishings в Kallirroi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallirroi, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
€1,90 млн
Отель 1 комната с furnishings в Kipoi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kipoi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
€1,40 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Arta Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Arta Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 560 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на город. У объекта есть…
€387,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Arta Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Arta Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 310 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на город. У объекта есть…
€144,900
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€205,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€1,000,000

Типы недвижимости в периферия Эпир

отели
Realting.com
Перейти