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Таунхаусы с видом на горы в Эпире и Западная Македония, Греция

Ioannina Municipality
4
Zagori Municipality
6
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5 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$427,935
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Polyneri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polyneri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$313,123
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$234,685
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$223,510
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Amyndeo Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Amyndeo Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$114,812
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

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