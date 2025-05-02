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Виллы с видом на море в Epanomi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 14 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 14 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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