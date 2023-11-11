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Жильё в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

квартиры
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€120,000
Квартира 1 спальня в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€109,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€107,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€90,000
Квартира 2 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Код недвижимости: HPS3226 - Квартира на продажу в Элефтерио-Корделио Нео Корделио за € 1.450…
€140,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€90,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€100,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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