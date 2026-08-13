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Жилье в Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Код собственности: HPS3621 - Квартира для продажи в Элефтерио-Корделио Центр за € 199.000. Э…
$229,020
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Параметры недвижимости в Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Греция

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