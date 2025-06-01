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Виллы в Элассоне, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Элассона, Греция
Вилла
Элассона, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$102,603
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