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Коттеджи в Элассона, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kalyvia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kalyvia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
€160,000
Realting.com
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