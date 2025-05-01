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Долгосрочная аренда домов в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Paggaio Municipality
10
Kavala Municipality
5
Неа-Перамос
4
15 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
VILLAS FOR DAILY LEASE 200 € . VILLAS IN NEA PERAMO 250 SQ.M. WITH 2.500 M2 PLOT FURNISHED A…
$210
в месяц
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Дом 1 комната в Палеохори, Греция
Дом 1 комната
Палеохори, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Paggaio, Paleochori: For rent March - October (8 months) Detached house 56 sq.m. It consists…
$315
в месяц
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Дом 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Дом 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
DAILY RENTAL 150€. ACCOMODATE 2+2 PEOPLE. COUTRY HOUSE IN NEA Iraklitsa. FOR LOVERS OF NATUR…
$166
в месяц
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Дом 2 комнаты в Палио, Греция
Дом 2 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
DAILY LEASE € 130. HOSPITALS 6 PERSONS. HOUSE FOR RENT 100 SQ.M. IN PALAIO TSIFLIKI, KAVALAS…
$136
в месяц
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Дом 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2
DAILY LEASE 170 €. ACCOMMODATE 8 PEOPLE. MINIMUM LEASE 5 NIGHTS. DETACHED HOUSE IN NEA PERAM…
$178
в месяц
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Дом 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Дом 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Maisonette for rent from October to May.   The first floor includ…
$683
в месяц
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Дом 3 комнаты в Палио, Греция
Дом 3 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
DAILY LEASE € 130. MONTHLY LEASE € 2,500 3 SUMMER MONTHS RENTAL € 7.000 SEMI-HIRE RENT € 10.…
$136
в месяц
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Дом 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Дом 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
LEASE UNTIL 1 ΜΑΥ. NEWLY BUILT LUXURY DETACHED HOUSE, Bioclimatic house with natural cooling…
$631
в месяц
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Дом 2 комнаты в Палио, Греция
Дом 2 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY RENTAL 110 €. COUNTRY DETACHED HOUSE IN PALIO, 90 SQM WITH LARGE GARDEN, SEA VIEW AND …
$115
в месяц
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Дом 5 комнат в Палио, Греция
Дом 5 комнат
Палио, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1
SEZON 10000 €. DAILY RENTAL 300 EURO PER NIGHT. PRICE FOR 8 PERSONS. EXCELLENT VILLA FULL…
$315
в месяц
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Дом 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Дом 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
DAILY LEASE €120. HOSPITALS 6 PERSONS. HOUSE FOR RENT 100sq.m WITH GARDEN IN NEW IRAKLITSA. …
$126
в месяц
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Дом 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Kavala, Kipoupoli: For rent from 1 OCTOBER to 31 MAY the lower floor of a duplex house of 90…
$315
в месяц
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Дом 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
DAILY LEASE € 200 HOSES 8 PERSONS 3 SUMMER MONTHS …
$210
в месяц
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Дом 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
DAILY RENT € 130. ACCOMMODATES UP TO 8 PEOPLE. NEW DETACHED HOUSE FOR RENT IN NEA PERAMO 200…
$136
в месяц
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Дом 2 комнаты в Крионери, Греция
Дом 2 комнаты
Крионери, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Filippi, Kryoneri: Detached house for rent 62sq.m on a plot of 781sq.m.. It consists of 2 be…
$341
в месяц
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