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Коммерческая недвижимость в диме Драма, Греция

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 16 м² в дим Драма, Греция
Коммерческое помещение 16 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Драма, Центр: Закрытое парковочное место продается в зоне здания первого этажа около PPC, 16…
$21,937
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Офис 60 м² в дим Драма, Греция
Офис 60 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Драма, Центр: Продается офис площадью 60 кв.м., расположенный на 2-м этаже здания с лифтом в…
$208,203
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