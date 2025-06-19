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Квартиры с видом на море в Municipality of Sitia, Греция

Analipsi Municipal Unit
8
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$288,036
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$334,122
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$184,343
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$221,212
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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