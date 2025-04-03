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Земельные участки в District of Sfakia, Греция

3 объекта найдено
Участок земли в Patsianos, Греция
Участок земли
Patsianos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4089 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$282,490
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Grekodom Development
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Участок земли в Patsianos, Греция
Участок земли
Patsianos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10200 кв.м. на острове Крит. С возможность…
$125,551
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Участок земли в Patsianos, Греция
Участок земли
Patsianos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 89000 кв.м. на острове Крит. На территории…
$1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
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