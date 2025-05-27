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Таунхаусы в Municipality of Rethymnon, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Принос, Греция
Таунхаус
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$740,798
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Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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