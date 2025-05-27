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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Platanias, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$625,819
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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