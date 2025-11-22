Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Platanias
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Municipality of Platanias, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти