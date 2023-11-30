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Коммерческая недвижимость в District of Minoa Pediados, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Diavaide, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Diavaide, Греция
Комнаты 1
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Продается инвестиционная недвижимость рядом с новым аэропортом в Кастели . Недвижимость сост…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
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