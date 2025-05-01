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Виллы с видом на горы в Municipality of Milopotamos, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМе…
$429,953
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМестоположение:…
$425,748
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Bali, Греция
Вилла 4 комнаты
Bali, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$678,433
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$446,773
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Milopotamos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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