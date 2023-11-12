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Земельные участки в District of Malevizi, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Keramoutsi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Keramoutsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1344 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€109,000
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