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Отели в Municipality of Kissamos, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 000 м² в Нопигия, Греция
Отель 1 000 м²
Нопигия, Греция
Число комнат 16
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
$2,07 млн
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Grekodom Development
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Отель 256 м² в Платанос, Греция
Отель 256 м²
Платанос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
$518,465
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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