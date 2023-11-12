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Земельные участки в Муниципалитет Иерапетры, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4052 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€235,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 21000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€860,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 44387 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 123907 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 89000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 70910 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2727 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6890 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€225,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Makrygialos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Makrygialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11742 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€184,000
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