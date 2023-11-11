Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. District of Heraklion

Земельные участки в District of Heraklion, Греция

372 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
Земельные участки 1 комната в Кноссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кноссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 186 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€500,000
Земельные участки 1 комната в Kato Gouves, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€99,000
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 375000 кв.м. на острове Крит
€7,50 млн
Земельные участки 2 спальни в Малия, Греция
Земельные участки 2 спальни
Малия, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€240,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€399,000
Земельные участки в Agios Mamas, Греция
Земельные участки
Agios Mamas, Греция
Площадь 4 400 м²
Площадь участка составляет 4400 кв. М. Расположен на пляже Агиос Мамас и находится в 600 мет…
€70,000
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Sivas, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Sivas, Греция
Площадь 176 м²
Уникальный участок со старым зданием - один из немногих, оставшихся в центре деревни Пицидия…
Цена по запросу
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Sivas, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Sivas, Греция
Площадь 4 м²
Just 200 m from the village of Pitsidia. A village that bustles with life all summer time bu…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Elea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Elea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2225 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Rogdia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Rogdia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Rogdia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Rogdia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€159,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Глубокая равнина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Глубокая равнина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€299,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Глубокая равнина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Глубокая равнина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гувес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гувес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 515 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Epano Vathia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Epano Vathia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Choudhetsi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Choudhetsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Elea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Elea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€570,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stavrakia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavrakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Крит
€240,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ефья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ефья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит
€240,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Paranimfi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Paranimfi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. на острове Крит
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Profitis Ilias, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Profitis Ilias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tilissos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tilissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ахлада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ахлада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20677 кв.м. на острове Крит
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kato Gouves, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гувес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гувес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 58000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Finikia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Finikia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5800 кв.м. на острове Крит. На территории …
€129,000
Realting.com
Перейти