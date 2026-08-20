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Коттеджи в Municipality of Festos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж в Municipality of Festos, Греция
Коттедж
Municipality of Festos, Греция
Площадь 480 м²
Расположенная в красивом районе Аммудара, эта впечатляющая 480 кв.м. отдельно стоящая резиде…
$2,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Festos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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