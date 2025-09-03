Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Demotike Enoteta Schematariou, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 532 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 кладов…
$784,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demotike Enoteta Schematariou, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти