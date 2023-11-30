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Виллы в Муниципальный формат, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
€700,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципальный формат, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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