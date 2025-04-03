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Виллы с видом на море в Муниципальный формат, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципальный формат, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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