  2. Греция
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Demotike Enoteta Schematariou, Греция

1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$357,105
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
