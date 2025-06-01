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Виллы в Topeiros Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Микрохори, Греция
Вилла
Микрохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
$125,403
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Параметры недвижимости в Topeiros Municipality, Греция

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