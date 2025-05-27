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Виллы с бассейном в Thassos Municipality, Греция

Тасос
5
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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$943,739
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Вилла 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Первый…
$772,757
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Thassos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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