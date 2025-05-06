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Виллы с видом на море в Pydna Kolindros Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Неа Агатоуполи, Греция
Вилла 8 комнат
Неа Агатоуполи, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$480,546
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$292,248
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$730,620
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Pydna Kolindros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Pydna Kolindros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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