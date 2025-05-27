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Таунхаусы с видом на море в Pydna Kolindros Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сфендами, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$177,436
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 12 комнат в Сфендами, Греция
Таунхаус 12 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$307,655
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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