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Квартиры с видом на море в Pydna Kolindros Municipality, Греция

однокомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 4 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$203,530
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$130,753
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$130,753
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$132,206
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Китрос, Греция
Квартира 4 комнаты
Китрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$85,587
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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