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Виллы в диме Преспа, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$399,010
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Параметры недвижимости в диме Преспа, Греция

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