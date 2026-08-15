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Жилье в Pella Municipality, Греция

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дома
4
4 объекта найдено
Вилла в Арависос, Греция
Вилла
Арависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$649,390
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Коттедж в Пела, Греция
Коттедж
Пела, Греция
Площадь 295 м²
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
$436,862
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Арависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Арависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
$118,071
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 2 спальни в Пела, Греция
Коттедж 2 спальни
Пела, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
$100,360
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pella Municipality, Греция

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