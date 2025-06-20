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Виллы с видом на море в Municipality of Paxos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Paxos, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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