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Земельные участки в Муниципалитет Паксос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гайос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4280 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€270,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Гайос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. У…
€400,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Bogdanatika, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Bogdanatika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гайос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ozias, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ozias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 49267 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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