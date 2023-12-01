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Земельные участки в Муниципалитет Патмос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Grigos, Греция
Комнаты 1
Площадь 16 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16135 кв.м. на островах Додеканес. На территории с возм…
€4,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Grigos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Патмос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной…
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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