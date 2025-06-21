Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Paros Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Paros Municipality, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Marmara, Греция
Коттедж 2 комнаты
Marmara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из одной спа…
$247,711
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Paros Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти