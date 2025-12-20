Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Paggaio Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Paggaio Municipality, Греция

Таунхаус 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 86 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$381,303
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
