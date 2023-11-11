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Земельные участки в Муниципалитет Паггайо, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Муниципалитет Паггайо, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Паггайо, Греция
Площадь 12 490 м²
Plot of land for sale in Loutra Eleftheres, in a verdant area and with a wonderful view to t…
€70,000
Realting.com
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